受惠於供應鏈情況改善，微晶片科技（Microchip Technology）宣布上修本季營運展望，受此激勵，周二盤後股價大漲7.39%，報104美元。

周二一般交易時段，微晶片科技股價收漲1.15%，為96.84美元。

該公司將第一財季營收預測由原先的介於11.9億～13億美元調升為介於12.5億～13.3億美元，將經調整後每股盈餘預測由介於1.25 ～1.45美元上修至介於1.35～1.53美元。

分析師預測均值為營收12.4億美元，每股盈餘1.34美元。

執行長Steve Sanghi在聲明中表示，在過了本季度的前兩個月，公司的業務表現已優於我們在5月7日業績法說會上的預期，新冠肺炎疫情造成的供應中斷－主要在馬來西亞與菲律賓，已經有所改善，我們已經開始彌補流失的產能，而這樣的成長態勢可望一直持續到季底。

(時報資訊)