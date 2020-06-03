新冠肺炎疫情趨緩，交通部觀光局為確保國人住的安心，邀請觀光旅館業者及旅館公會1～2日觀摩旅館「防疫新生活」措施，由公會帶頭向旅館業界推廣並落實相關防疫新生活作為，提供民眾「安心旅遊」的住宿選擇。

旅宿業因應即將上路的安心旅遊政策，除了加強飯店內部清潔和消毒，甚至從飯店入口、餐廳、備品均全面做好完善防疫措施，即使未來解除防疫各項限制，也不會降低防疫標準，盼提供消費者安心的住宿環境，為台灣防疫盡一份心力。

此次觀摩行程從北投大地酒店出發，再到淡水將捷金鬱金香酒店及陽明山天籟渡假酒店，每家旅館都實際展示對防疫投入的準備工作，包括全館服務人員皆配戴口罩、測量體溫、加強清潔消毒及檢核旅客健康聲明，讓民眾安心旅遊。

其中，大地酒店連床底下都徹底消毒，獨立湯屋臥鋪加設不織布隔離保潔、全館紫外線照射殺菌。將捷金鬱金香酒店餐廳遵守社交距離規範，園區戶外空間讓旅客可安心散步觀景。陽明山天籟酒店的湯屋及遊戲間等休閒設施則實施人流管制，並採實名登記預約制。

觀光局表示，參加觀摩的公會代表皆表示收穫良多，後續亦將鼓勵旅館公會自辦觀摩，盼透過觀摩活動，讓旅宿業者互相交流學習、精進防疫作為，並配合政府未來推動的「安心旅遊」預為準備。

(時報資訊)