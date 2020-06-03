美國國防部昨（2）日宣布，接受韓國的提議，一直至今年底，韓方將提供超過2億美元，資助4,000名被迫放無薪假的駐韓美軍基地韓籍雇員復工，不過五角大廈也強調，美韓雙方仍未就《防衛費分擔特別協定》（SMA）達成共識。

路透社報導，美國國防部昨日發布聲明稿宣布，美韓雙方已達成共識，直至2020年底，韓國將支付逾2億美元，資助駐韓美軍基地雇用的所有韓籍雇員，其中也包含讓4,000名正在休無薪假的韓籍雇員重返工作崗位。

韓媒KBS World報導，聲明稿指出，駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）預期，最慢6月中以前，所有韓籍雇員都能復工。

不過五角大廈也強調，美韓雙方仍未就整體《防衛費分擔特別協定》（Special Measures Agreement，SMA）達成共識。

攸關美國、韓國共同分擔2萬8,500名美軍駐紮韓國費用的第10份駐韓美軍《防衛費分擔特別協定》於2019年12月底到期，雙方正就第11份協定展開談判，不過華府去年獅子大開口，一口氣將韓國前一年分擔的費用調漲5倍，首爾去年約分擔9億美元，華府希望首爾今年能增加支付至50億美元，雙方談判觸礁，導致駐韓美軍軍事基地雇用的4,000名韓籍雇員於今年4月初起開始放無薪假，駐韓美軍軍事基地一共約僱用8,600名韓籍雇員。

(中時電子報)