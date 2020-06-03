涉毒陳姓男子駕車衝撞警車逃逸，警開22槍緝捕，陳男車輛自撞民宅遭警逮捕送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市警方查緝毒品案，今天零時在北屯區埋伏，涉毒的27歲陳男夫妻欲駕車離去，警方趨前盤查，陳男竟猛踩油門衝撞警車，當時情況危急，在場3名員警共開22槍遏止，但陳男仍頑強駕車逃逸，警出動警網尾隨緝捕，陳男車輛爆胎自撞民宅，警方逮捕這對涉毒鴛鴦過程驚險，所幸，無人傷亡。警並循線到陳租屋處查獲一批毒品，將兩人送辦。

台中市第四分局南屯派出所查緝毒品案件，持檢察官核發的拘票，由巡佐盧旺志、曾吉男率10名員警到北屯區瀋陽路附近埋伏，在今天零時42分發現27歲的陳男搭載24歲妻子楊女，兩人準備開車離去，員警趨前盤查，陳男見警竟加速衝撞警用偵防車，當時情況危急，在場3名員警緊急朝車輪共開22槍。

陳男仍頑強駕車逃逸，警方出動警網尾隨緝捕，陳男駕車逃逸約1公里，在遼寧路一段附近車輛爆胎自撞1處民宅，警方一湧而上將陳男壓制，逮捕兩夫妻，並循線到位於崇德路二段租屋處搜索，查獲大麻、安非他命、K他命及毒咖啡包等毒品。

警方緝捕過程驚險，1輛偵查車被撞損，側後車門凹陷；陳男所駕駛的自小客車雙前輪爆胎、車頭毀損，且逃逸過程，擦撞停放路邊小客車及機車各1輛。

警方追查發現，陳男前科累累，目前還因藥事法、竊盜案遭新北地檢通緝中，警方偵訊後將這對涉毒鴛鴦依違反毒品管制條例、公共危險等罪嫌移送偵辦。

(中時 )