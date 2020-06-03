美陸緊張關係升溫，加上瑞幸咖啡財務造假風波，也影響投資人對中概股的信心，在美上市的中概股近期加速出逃。大陸互聯網公司網易於本月2日展開招股，不久後就傳出超額認購的好消息，將在11日於香港交易所掛牌，募資約26億美元。

北京商報報導，過去幾個月，關於百度、京東、網易、攜程二次上市的消息頻頻傳出，網易是第一家實際行動的企業，也將是2020年首家赴港二次上市的互聯網企業。

報導指出，在美國政府施壓下以及中概股面臨信任危機等因素影響，網易可能只是今年大陸企業二次上市的「引子」。另一檔明星中概股京東傳將於6月18日啟動香港第二上市程序，另一家大陸團購電商拼多多近日也宣布跟進回港，一旦拼多多成功回港，將成為目前「最年輕」回港二次上市的中概股。

此外，瑞幸咖啡爆發財務醜聞，重重打擊海外投資人對中概股的信心，華爾街做空機構趁機開始對中概股展開獵殺。據統計，目前以美國為主要上市地的中概股有234檔，總市值約1.2兆美元，多數為互聯網及科技類股。

(中時電子報)