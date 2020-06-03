罷韓進入倒數階段，民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農日前撰文，鼓勵無論是支持高雄市長韓國瑜或是支持罷免的人，都需要出來投票，他強調「只有投票，社會才可能癒合」。對此，前國民黨立委孫大千表示，搬出一堆冠冕堂皇的漂亮話，其實背後的目的只是為了讓「罷韓」的投票率可以超過門檻，「真的以為台灣的民眾這麼好騙？」

吳怡農在臉書指出，週六投票的結果，不會讓所有人都滿意，但必須讓眾人都能接受；他認為，韓對支持者呼籲「不要出來投票，出來監票就好」，反而會讓社會難以前進。吳說「不投票」對於民主制度和6月6日之後的社會和諧，都將是難以彌補的傷害，這張選票，是每位市民的聲音，代表的是對高雄的想像和期待；他認為，為了放下這些日子以來的對立，有機會為自己的家鄉再次團結起來，無論是支持韓或支持罷免的人，都需要出來投票。

對此，孫大千在臉書直言，這是把大家當成三歲小孩嗎？他說台灣社會只有「因為投票而分裂，從來沒有因為投票而癒合」。支持「罷韓」就勇敢的大聲說出來，不要成為一個「敢做不敢當」的政客。他說搬出一堆冠冕堂皇的漂亮話，其實背後的目的只是為了讓「罷韓」的投票率可以超過門檻，真的以為台灣的民眾這麼好騙？

孫說韓呼籲支持者去監票，是因為擔心被「做票」，和選民壓制又有什麼關係？刻意的扭曲和抹黑監票呼籲，難道不是為了炒熱罷韓的熱度，衝高罷韓的投票率嗎？

(中時電子報)