網友討論。

行政院長蘇貞昌在昨日公告最新的振興措施：三倍券，並且在記者會上進行介紹，經濟部長沈榮津更在台上算起了三倍券將帶來的經濟效益，但沈榮津算得複雜，網友根本聽不懂，而一位鄉民發文突破盲點，笑說這次三倍券的結論只有「兩個字」。

網友指出，這次三倍券中有民眾的1000元、政府的2000元，共3000元，平台與店家打八折，也就是乘以1.25，30001.251.25=4687，減掉一開始民眾出的1000元，也就是說這次民眾在活動中實際拿到的金額是3687元，而這比起馬政府時代的消費券3600差了多少？3687-3600=87，「就是多了87啦！懂？」

這個結論讓網友笑翻了，直說「笑死，會算哦」、「弄得那麼麻煩只多87」、「就是87就是狂」、「這個公式100分」、「這是台灣價值的數字，比978還高」、「拜託！好歹是多了很多很多個87」、「果然87，我是說，院長霸氣」、「各位87，多87元」、「所以投票的817，都是87」、「蔡比馬就是多了個87啦」。

(中時電子報)