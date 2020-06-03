上交所2日發佈科創板上市委審議結果，同意寒武紀創板首發上市。從3月26日獲受理，到6月2日獲上市委會議通過，寒武紀僅僅用了68天。

根據招股書，寒武紀主營是應用於各類雲伺服器、邊緣計算設備、終端設備中人工智慧核心晶片的研發、設計和銷售，為客戶提供豐富的晶片產品與系統軟體解決方案。

寒武紀目前估值超過200億元(人民幣,下同)，之前跟華為海思有合作，被視為最有價值的AI晶片創業公司之一，寒武紀有一籮筐的傳說。

在估值攀升的路上，寒武紀最耀眼的名片是，跟華為海思有合作。2017年，華為發佈其首款手機AI晶片——麒麟970，為這顆晶片提供AI算力的NPU，就來自寒武紀的1A處理器。之後，寒武紀1H再度加持麒麟980。

據公司披露，公司存在「與華為海思合作難以持續的風險」，若此風險真的降臨，寒武紀未來的營收利潤怎麼辦？這也是市場和監管層關注重點。

(旺報 )