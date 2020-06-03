曾兩度代表國民黨參選基隆市長的前移民署長謝立功，日前宣布加入民眾黨並將接任民眾黨祕書長，外界認為謝立功是在為參選2022年基隆市長鋪路，對此，謝立功今上午接受電台專訪表示，很多事情成功不必在我，選不選基隆市長未定，未來會循黨內機制，但現在最重要的是面對民進黨一黨獨大，在野黨應該合縱連橫監督制裁執政黨，同時未來他也會協助民眾黨尋覓基層人才，給予優秀在地的人才參與公共事務推動的機會。

謝立功說，當初透過中間朋友牽線，大概跟黨主席柯文哲多次見面交換意見，了解民眾黨需要操盤的祕書長，雖然加入國民黨40年心中有很多不捨，但看到民進黨一種獨大不是好事情，國民黨卻有太多包袱，新興的民眾黨沒有包袱，因此決定轉換跑道，希望民眾黨可以成為強而有力監督民進黨的力量。

對於加入民眾黨被認為是在替參選2022基隆市長選舉布局，謝立功說，基隆沒辦法大幅進步的原因很多，加入民眾黨並非為選市長，擔任祕書長主要角色是操盤，未來會協助黨尋覓更多人才，有好的人才提供政策都歡迎，至於基隆市長選舉，相信黨內會有機制，不一定是他出線。

面對全面執政鴨霸的民進黨，謝立功認為，國民黨跟民眾黨有合作空間，以2022選舉而言，縣市首長單一選區對反對黨來講，面對執政黨挾帶龐大資源，基本上某些區域在野黨必須要合作，不見得是每個區域合作，部分區域確實可以參考民進黨與其他小黨或無黨籍合作的策略。

謝立功強調，民眾黨是新政黨沒有包袱，未來2022選舉最重要是要深根基層培養人找，想盡辦法把關心公共事務的在地優秀人才找出來，給予機會投入選舉，未來民眾黨也會在全國各地多跟大家互動，讓更多民眾了解認識柯主席及民眾黨。

近期許多攻擊高雄市長韓國瑜聲浪轉供民眾黨主席、台北市長柯文哲，謝立功說，傳統普遍認為國民黨比較偏對岸、民進黨站對立面，現在風向被帶偏了，很可惜國民黨沒辦法說清楚，兩岸論述對民眾黨很重要，但他現在尚未正式接任祕書長不適合發表言論，等上任後會與黨內深入討論。

謝立功說，目前學校快要放暑假會把學業到段落，正在辦理退休手續，預計下周會與柯文哲主席一起舉辦記者會，宣布正式接任民眾黨祕書長，並向外界說明相關想法。

(中時 )