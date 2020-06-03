受損的全球經濟是否將轉變為急劇復甦，或者未來是否將持續無情的衰退？霸菱投顧認為，六月將提供答案。霸菱投資智庫主管首席全球策略師柯睿思博士表示，新冠病毒疫情(COVID-19)現已襲捲全球，到目前為止的經濟數據主要衡量了傷口的寬度和深度。關於工業生產、失業率和餐廳預訂等令人沮喪的數據還未顯示在圖表裡。在接下來的幾周內，最精明的投資者將關注第二波疫情、第二波總經數據和第二波公司盈餘。所有這三組數據將開始提供各種早期復甦的衡量，而非對全球封鎖本身。

美國第二波數據對評估勞動市場至關重要。每周初次申請失業金人數應繼續下降，但隨著許多人重返工作崗位並發現自己的工作不再存在，失業人數可能會上升。低利率和供應緊張可能會強化房屋市場，但倘若出現滑坡，將特別令人擔憂。隨著投資者消化第二波數據，六月將提供有關該早期數據的判斷。

中國是先進入、但也是先走出來的國家，看到該國工廠和辦公室迅速恢復活動，是令人鼓舞的；但最近的零售銷售將提供消費者是否有足夠的信心來恢復購物參考。由於封鎖時間較晚，日本最近的數據將較無意義。

歐洲數據方面，將衡量不同的復甦路徑，其中德國在主要經濟體中受影響最小，最有可能推動製造業反彈。西班牙宣布對國際遊客重新開放，基於對最壞情況已過去的信心，希望其他國家也效仿。日益加劇的政治熱度也將使人們對歐盟制定有力的聯合債務發行、來支持撥款補助和貸款計劃的前景有些早期感覺。

(時報資訊)