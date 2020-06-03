為了擴大抗衡疫情衝擊，緩解關鍵企業在面對疫情而來的打擊，以及保護就業，南韓政府周三正式提出高達35.3兆韓元(約合290億美元)的第三次追加預算案。

南韓財政部表示，該筆預算仍需要國會通過，總計會將整個國家的經濟刺激計畫提高到270兆韓元。

第二次追加預算案是在四月提出，總計12.2兆韓元，為家戶的緊急救助提供資金；第一次追加預算案是在今年三月提出，總計11.7兆韓元，用於抵抗新冠疫情爆發的經濟衝擊。

南韓財政部表示，這也是48年來南韓首次在一年內提出三次追加預算案。

在追加預算中，有11.4兆韓元用於稅收的短缺和減稅措施。另一個11.3兆韓元專門用於重振經濟復甦。5.1兆韓元用於"韓國版新政"(Korean version New Deal)項目，將增加政府在人工智慧和5G通訊服務上的支出。大約9.4兆韓元用於加強社會安全網絡，資助近期失業者，並創造約55萬個工作機會。約5兆韓元用於對受創的小型商家提供緊急貸款。

為第三次追加預算案提供資金來源，南韓政府將發行23.8兆韓元的國債，其餘的11.5兆韓元將由政府支出的再調整來支應。

由於追加預算案的有效性取決於實施的時間和執行速度，南韓財政部長敦促國會盡速通過該法案。

南韓在今年四月經歷了21年來最嚴重的月度就業損失，四月就業人數來到2656萬人，較去年同期減少47.6萬人，為1999年以來最大減幅。依賴出口的南韓，五月份出口更是連三個月出現下降。嚴峻的經濟情勢讓南韓政府不得不再次祭出振興經濟手段。

(時報資訊)