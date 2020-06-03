網約車公司Lyft周二表示，在各地放寬新冠肺炎的防疫封鎖指施後，該平台的叫車量已經回升，因此下修第二季虧損預測。

受此激勵，Lyft周二盤後股價上漲4.70%，報33.17美元，扭轉稍早前在一般交易時段的收跌2.79%。

Lyft公布5月出車量較去年同期大減70%，但較4月成長26%，且在已經開始放寬防疫限制措施的城市，載客業務表現更好。

根據Lyft提交的監管文件，該平台5月在奧斯汀市的乘車共享出車數月增73%，丹佛月增41%，拉斯維加斯成長54%，邁阿密增加59%，納什維爾成長64%，紐約市成長42% ，鳳凰城增加40%，鹽湖城成長49%，西雅圖月增40%，反映各地逐步恢復經濟活動後，對網約車業務帶來的提振。

因此，Lyft宣布調整後EBITDA虧損將不會超過3.25億美元，較該公司5月初發布季報時預估的最高虧損3.6億美元減少10%。

(時報資訊)