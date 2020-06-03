網約車公司Lyft周二表示，在各地放寬新冠肺炎的防疫封鎖指施後，該平台的叫車量已經回升，因此下修第二季虧損預測。
受此激勵，Lyft周二盤後股價上漲4.70%，報33.17美元，扭轉稍早前在一般交易時段的收跌2.79%。
Lyft公布5月出車量較去年同期大減70%，但較4月成長26%，且在已經開始放寬防疫限制措施的城市，載客業務表現更好。
根據Lyft提交的監管文件，該平台5月在奧斯汀市的乘車共享出車數月增73%，丹佛月增41%，拉斯維加斯成長54%，邁阿密增加59%，納什維爾成長64%，紐約市成長42% ，鳳凰城增加40%，鹽湖城成長49%，西雅圖月增40%，反映各地逐步恢復經濟活動後，對網約車業務帶來的提振。
因此，Lyft宣布調整後EBITDA虧損將不會超過3.25億美元，較該公司5月初發布季報時預估的最高虧損3.6億美元減少10%。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。