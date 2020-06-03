樂天桃猿、中信兄弟今（3）日繼續在台中洲際球場登場，首戰中信兄弟10比5勝桃猿，全場敲出14支安打得10分，中止對樂天2連敗。第2戰同樣上演土洋大戰，不過換成桃猿推出尼寇力先發，中信兄弟則以黃恩賜應戰。

尼寇力本季4場先發，戰績1勝1敗、自責分率5.16。上一場先發面對富邦悍將，6局投球被敲4安，送出8K、2保送，僅失1分自責分，雖然最後無關勝敗，卻是本季第2場優質先發。他曾在官辦熱身賽對中信兄弟，中繼2局被敲4安，送出2K，無失分，今天是首度在例行賽對戰黃衫軍。

本土速球王子黃恩賜開季以來投球狀況穩定，5場先發就有4場投逾5局，戰績2勝0敗、自責分率4.45。上周對統一獅先發4.1局被敲8安、失7分，但僅有2分責失。

雖然黃恩賜5場出賽內容並不算差，但每場都有被擊出全壘打的紀錄，今面對團隊打擊率3成47的桃猿隊，勢必得特別小心，這也是黃恩賜本季首次遭遇樂天。

(中時 )