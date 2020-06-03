「秀場天王」豬哥亮3年前因大腸癌病逝，享壽70歲，他的大兒子謝順福當時為了打理父親後事忙進忙出，也曾為和謝青燕、謝金燕不和風波多次站在鏡頭前。今(3日)媒體報導，謝順福坦言前陣子健康亮紅燈，十二指腸嚴重出血，豬哥亮住院時他還拉血便，但不想父親擔心，沒讓豬哥亮知道。

謝順福之前受訪還原3年前與謝金燕的家醜風波，並承認父親告別式完成後，這3年來沒有和謝金燕見過面，私下也沒連繫，他和謝金晶感情好，已釋懷和謝金燕的心結。據《三立新聞網》報導，謝順福近日更進一步分享，自己在豬哥亮住院時，身體曾出嚴重狀況。

謝順福說，當時他腸子出血嚴重，加上胃出血，排出的都是黑便，甚至還有拉血情況，他思考自己為何腸胃不好，歸咎出可能因年輕時跟父親在演藝圈工作，吃飯習慣不好，吃東西又急又快，幸好後來接受老婆細心調養，狀況才好轉，加上培養運動習慣，現在已恢復健康。

(中時電子報)