政院長蘇貞昌昨(2日)宣布推出「振興三倍券」刺激消費，原則是「三好一溫暖」，好領、好用、好刺激、最溫暖，每人支付1000元換3000元「三倍券」，紙本從7月1日起預購，使用時間至今年底。對此，前國民黨立委孫大千今(3日)則是在臉書批評，「這真是一個令人笑掉大門牙的政策」。

行政院說明，實體三倍券部分7月15日起可持健保卡到郵局購買，也可以從7月1日起預購、7月15日起到四大超商門市領取；數位三倍券部分，則是分成信用卡、電子票證與電子支付（行動支付）3種方式，從7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費，滿3000元可獲得2000元回饋。

政策曝光後，孫大千則是請蘇貞昌思考一下三個問題，第一，要民眾付費購買的考量，通常是為了擔心民眾因為無償取得，所以不會珍惜使用，三倍券既然等同現金，又有使用期限，怎麼可能會有人放著有錢而不用呢？第二，發放三倍券的目的是為了鼓勵消費，刺激經濟，形成乘數效應，既然已經有了面額設計，又何苦要民眾支付1000元來購買呢？而且付費給政府，根本沒有任何乘數效應可言。

最後，孫大千認為政府明明可直接發放3000元的三倍券給120萬中低收入戶，為什麼要繞一大圈，先匯1000元到帳戶，再要求中低收入戶的民眾用此金額來購買三倍券呢？

(中時電子報)