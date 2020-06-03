時力立委邱顯智昨日深夜於臉書發文表示，可以理解部會為了行銷政策不遺餘力，但經濟部長沈榮津說振興3倍券的效益可以膨脹1.56倍。「行銷也要打草稿阿」，用吹牛的方式來推振興券，經濟部長真的是要得諾貝爾獎了。

媒體報導，沈榮津昨日於行政院記者會表示，有關振興3倍券，若以民眾的1千元，加上政府的2千元，總共是3千元。接著平台業者加碼打8折，就變成3750元，到了店家再打8折促銷優惠，就變成4687元，若以台灣2359萬人加上15萬有居留權的外籍配偶，乘上4687元，效果就是1112億元。

邱顯智表示，昨日看到新聞後，還特意去看了沈榮津在行政院記者會說明的完整段落，沒想到我們的經濟部長真的是這樣推算，把振興券的效益直接膨脹了1.56倍(1÷0.8÷0.8)。

邱顯智反諷，按照這種邏輯，商品通通打5折成交，以原價計算，台灣的GDP豈不是立刻翻2倍？看來諾貝爾獎，指日可待。

(中時 )