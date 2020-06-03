國防部規劃，這批17具自動化核酸分析儀，將優先部署於執行長期偵巡任務之船艦單位、外離島偏遠單位、及各作戰區國軍醫院，俾利單位醫官運用小型自動化核酸分析儀設備，針對疑似出現新冠肺炎各類症狀之出勤官兵，實施早期採檢及初步診斷，以利及時通報應處，精進國軍防疫整備工作。

據了解，這批新購的小型自動化核酸分析儀，是運用熱隔絕恆溫聚合酶連鎖反應技術(insulated isothermal PCR, iiPCR)進行核酸擴增反應，具有無須反覆加熱及冷卻、反應條件單純、設備體積小及反應時間短(85分鐘)等優點，可同時檢測8個檢體，並具備自動除汙消毒功能，避免人員感染及後續檢測汙染。另設備體積小，適合部署於空間狹窄之船艦單位，亦可依任務，彈性調撥至須採檢之其他單位。

國防部軍醫局表示，自動化核酸分析儀已完成採購及交貨，並配發海軍、外離島及各國軍醫院，合計17台，亦完成專責操作人員教育訓練，共計3場次、141人次參與。

國防部說，自動化核酸分析儀設置後，可因應疫情，由單位專責人員即時進行疑似個案初步篩檢，強化適切之防疫應處作為，確維官兵健康並持續執行國軍各項年度戰演訓任務。

(中時電子報)