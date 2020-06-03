麻豆警方查獲職業賭場，現場是鐵皮屋密不透風又沒冷氣，高溫超過30度，賭客仍趨之若鶩。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

疫情趨緩，政府鼓勵民眾走出戶外旅遊去，在台南麻豆則有一群憋了很久的賭徒「群聚」遭警方查獲，麻豆警分局昨日下午查獲一處設在違建鐵皮屋內的職業賭場，逮捕莊家在內共36人，有位80歲高齡老婦與警方玩躲貓貓，前後2次躲在桌底避查緝，加上鐵皮屋沒有冷氣，窗門緊閉直逼40度高溫，員警爆汗，搖頭直嘆「這樣也賭得下去！」

鐵皮屋熱到爆也要賭，80歲老婦躲桌底逼查緝險暈。

麻豆警分局日前接獲情資，疑似有賭撲克牌的職業賭場在轄區內四處流竄，立即派員探訪跟監，在麻豆國中後方一處小路發現可疑鐵皮屋，嗎白天鐵門緊閉，卻不時有人頻繁進出，掌握證據後，2日下午調集警力，破門而入攻堅，多名賭客見警方衝入，嚇得四處逃竄，仍遭查緝人員奮力阻擋及緝捕。

警方現場查扣賭資新台幣7千元、撲克牌、骰子及號碼夾等證物，除了賭場的陳姓莊家外，在場多位50至60歲的菜籃族，還有多名越南籍外配，甚至還有2位超過80歲的長輩，其中1人嚇到躲在桌底，跟警方大玩捉迷藏，這禮拜天氣炎熱，賭場內密不通風，熱到年輕員警都受不了，對於賭客的堅貞賭性只能搖頭，警方將為首的陳姓男子依賭博罪送辦，其餘3賭客則依社會秩序維護法裁罰。

麻豆警分局長楊慶裕表示，賭場後續衍生的治安問題更多，針對轄內易生不法處所會再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場，肺炎疫情稍歇，切勿以聚賭振興經濟。

(中時 )