振興三倍券下月上路，台新銀行配合政府振興經濟政策開出第一槍，對於尚未持有台新信用卡的民眾，也推出加碼1000元刷卡金的優惠，即刻完成申辦並搭配「振興三倍券」，新戶刷3,000元最高合計可拿3,000元!

舊戶方面，民眾使用台新信用卡綁定消費刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2,000元之外，可再享台新銀行提供的300元刷卡回饋；另外，前1萬名綁定台新信用卡的民眾亦還可搶得早鳥加碼回饋，首筆消費滿100元，再送100元！除此之外，還可疊加所有台新持卡優惠，例如：持指定台新卡至國內五星艾美酒店用餐享75折優惠結合『振興三倍券』，總計回饋可高達38％。

隨疫情降溫，自5月27日中央流行疫情指揮中心宣布啟動防疫新生活後，預計於本周日將開放藝文、餐飲、休閒活動不受防疫人流管制，政府亦將發放振興券，鼓勵國人消費希望藉此重啟百業商機振興全臺經濟。

台新銀行總經理尚瑞強表示，目前國內疫情，在政府及民眾的充份配合下，已能有效控制，民眾亦逐步恢復過往生活常態，因此，樂觀看待在政府發放振興券的刺激下帶動下，相信將可為國內經濟注入一劑強心針。回首國內疫情發展歷程，台新銀行均於第一時間，配合民眾需求及政府政策，陸續在『防疫』、『紓困』及目前的『振興』方案提供民眾最即時的協助。

台新銀行身為ATM前三大行，亦規劃提供民眾最便利的『振興三倍券』ATM提領方案，民眾可利用信用卡、電子支付和電子票證消費累積滿3,000元後，再持個人金融卡，透過台新銀行ATM直接提領政府回饋的2,000元現金。尚瑞強強調，在開啟防疫新生活的同時，台新銀行將陪伴民眾持續提供最實在的回饋，最便利的金融服務，是民眾的智慧好夥伴。

(中時 )