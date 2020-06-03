大陸國家衞健委公布，廣州周三（3日）新增1宗境外輸入確診病例，患者來自阿聯酋，入境後即被隔離觀察。截至目前，全國累計83021宗確診個案，4634人病亡，現有確診病例73宗。吉林舒蘭市風險等級即日起由高風險調整為低風險。

大陸國家疾控中心副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組專家馮子健周二（2日）表示，目前武漢市已完成對全市989萬人的核酸檢測，共測出300名無症狀感染者，無人確診，標致着武漢地區的新冠病毒傳播基本上接近阻斷，其反彈風險與其他大陸城市相同。

武漢市委常委、常務副市長胡亞波指出，武漢市有上月14人開始進項全民核酸檢測排查工作，至周一（1日）共有989萬人完成核酸檢測，檢出無症狀感染者300名，追蹤到密切接觸者1174名；本次全民檢測共花費約9億元人民幣，將全部由政府承擔。

馮子健指出，目前武漢市的無症狀感染者人數非常稀少，比率只有10萬分之3。而他認為，通過武漢全民檢測，無症狀感染者持續走低，表明其在病毒的傳播中，它的傳染性、傳播力都非常低；而基於武漢市已全民接受了檢查，數據表明目前武漢是大陸最安全的城市，武漢綠碼應和其他城市一樣一視同仁。

另外，黑龍江省牡丹江市政府官網周一發布《市衞生健康委擴充全市核酸檢測》，指即日起將對全市居民進行免費核酸檢測，並由11間三級醫療機構和12間二級醫療機構，共1196人組成標本採樣隊伍。

(中時 )