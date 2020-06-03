金融類股指數今早站上半年線，面臨年線反壓，市場預期本周18日台灣央行理監事會，可望停止降息，銀行利差不致再受進一步擠壓。早盤類股指數翻紅，玉山金(2884)及台新金(2887)領漲。

玉山金上周狠遭外資提款，單周賣超6.46萬張，為集中市場外資賣超第一名。玉山金今年配發0.791元現金股利與0.797元股票股利，總共發放1.588元股利，高於去年的1.42元股利，現金與股票股利占比約各半，符合今年法人預期玉山金股利發放水準。玉山金已經是連續第8年配發股利在1元之上。玉山金去年全年稅後純益200.99億元，年增17.8％，連8年創新高。

市場預期央行本季理監事會將維持利率不變。中央銀行第一季理監事聯席會議，也決議政策利率調降1碼（0.25個百分點），終結連續14季不動，重貼現率從1.375％下滑至1.125％，已創歷史新低紀錄。也使得市場資金過剩情況更嚴重，央行因此加發定存單回收浮濫資金，未到期定存單餘額一度突破8兆元大關新高紀錄。代表短率指標的金融業隔夜拆款利率，3月底衝破1％，5月初更滑落至0.072％的史上最低。

銀行也評估央行若再宣布降息，會進一步衝擊全年獲利。央行在首季推出的2千億元融通及政府所有紓困方案，都需要以銀行為中介，因此，在資金浮濫及穩定金融的考量下，第二季維持政策利率不變的機率較高。

(時報資訊)