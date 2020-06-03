加入購物車就顯示中衛口罩已售完。(翻攝自 博客來)

(11：00更新)博客來11點也開賣中衛口罩，然而時間一到手機app、網站直接掛了，顯示「無法連上這個網站」。接著11點10分就傳出售完的消息。

民眾表示，20分鐘前就在等待，結果隨著時間逼近，那個網頁現在已經當爆，根本跑不出來，「連頁面都沒進去就沒了」、「已連搶兩家都槓龜QQ」、「好不容易進去要結帳，結果已經賣光了」。

5大電商中Yahoo率先在上午10點開賣中衛口罩，結果10點一到YAHOO購物中心的網站就當機，加購口罩失敗，9分鐘後口罩就完售，晚到的人連網頁都進不去，還出現「will be right back(馬上回來)」的字樣，接著口罩販售頁面就消失了，讓一堆人大喊沒搶到口罩。

網友們紛紛在Yahoo奇摩購物中心的臉書，留言抱怨買不到中衛口罩，「今早十點開始可以不用加購直接買，現在網頁整個掛掉...」、「整個商品都消失了....」、「看的到 搶不到」、「加到購物車後，要結帳時就憑空消失！」

此外，今天開賣中衛口罩的還有博客今早11時開賣，PChome下午起將開賣逾萬片，momo購物網今晚8時開賣。

已售完、當機頁面。(翻攝自 Yahoo官網)

(中時電子報)