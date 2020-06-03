葉女走私的保育類禽鳥蛋皆為受精卵，強光照射下，明顯看得出胚胎及血絲。（海巡署台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

葉女使用衣物包覆90顆一、二級保育類禽鳥蛋，並轉機到多國「洗產地」，日前入進台灣時遭查獲。（海巡署台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

專案小組查獲葉女以行李箱夾帶84顆「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和6顆「紅額亞馬遜鸚鵡」禽鳥蛋入境。（海巡署台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

防疫期間還敢走私保育鳥蛋！27歲葉姓女子3月間出國自由行10天，遊歷荷蘭、尼加拉瓜、巴拿馬及泰國曼谷等，入境台灣時遭查獲夾帶90顆鳥蛋。經送特有生物保育中心鑒定，確定是黃領帽亞馬遜鸚鵡和紅額亞馬遜鸚鵡，幼鳥黑市價可達20萬元，全案訊後依「野生動物保育法及動物傳染病防治條例」等罪嫌送辦。

海巡署台中查緝隊接獲情資，有不法分子利用防疫期間，意圖走私保育類禽鳥蛋入境。在台中地檢署洪國朝檢察官指揮下，會同動植物防疫檢疫局新竹分局，3月16日於桃園國際機場第二航廈檢疫櫃台查獲葉姓國人行李箱內夾帶90顆禽鳥受精卵，部分禽卵胚胎已成形，蛋殼明顯佈有血絲。

葉女向專案小組堅稱，鳥蛋是她在西班牙自助旅行時，於菜市場，向不認識的民眾購買的「雞蛋」，欲自己烹調食用，購買時是用美金交易，換算每顆金額大概是新台幣2至5元。

「幹嘛出國買雞蛋？」專案小組對於葉女說詞存疑，並查出葉女3月7日搭乘荷蘭航空前往荷蘭，接著轉機至中南美洲，還在行李箱中發現搭乘巴拿馬航空從尼加拉瓜至巴拿馬的機票票根，葉女對此仍堅稱「尼加拉瓜與巴拿馬均是位於西班牙的內部」。

據了解，葉女3月15日搭荷蘭航空從荷蘭到泰國曼谷，隔天隨即搭長榮航空從曼谷飛回台灣，於機場臨櫃檢查，被緝獲90顆鳥蛋！承辦幹員透露，幕後疑有集團出資提供葉女周遊列國自由行，藉以走私保育類鳥蛋。

台中查緝隊副隊長賴威翔表示，「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」為我國及美國華盛頓公約（CITES）所列第一級及第二級保育類野生動物，分別查獲84顆及6顆。因原生地遭破壞及盜捕因素，所剩野生數量極為稀少，目前台灣黑市每隻幼鳥喊價新台幣20萬元。

賴威翔指出，該批禽鳥蛋原產地在中南美洲，研判葉女是在巴拿馬購買後，轉機多國意圖「洗產地」故佈疑陣，由於蛋殼很薄，上面再覆蓋衣服，許多國家的X光機可能無法查驗。

賴威翔表示，西班牙屬新城病（禽鳥傳染病）疫情國家，倘入侵台灣，恐造成生態浩劫。葉女在防疫期間返國，當時配合自主健康管理14天，全案訊後依違反「野生動物保育法及動物傳染病防治條例」等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

(中時 )