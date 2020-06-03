高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，目前進入最後倒數階段，「村長」桃園市議員詹江村接受港媒專訪表示，「綠營已總動員來推罷免，顯然知道罷韓沒有這麼容易，但這不是罷免，而是全台霸凌韓，韓還正常視察市政，若換成美國總統川普，可能早就發飆了」。

據港媒《中評社》近日專訪詹江村，被問及「罷韓是否再度激化藍綠對立？」詹江村說，整起罷免沒有藍綠對立，只有針對韓個人，這不是罷免韓，而是霸凌韓。他強調，「韓國瑜真的是鋼鐵強人，想想全台灣在霸凌他，還沒有情緒波動，每天正常視察市政，如果是川普碰到，整個人發飆，情緒崩潰」。

對於很多艇韓支持者認為，應該動員出來投反對票，村長認為，「若真要動員到罷免門檻57萬人出來投票不太可能，如果動員不到57萬人，是動員什麼？他重申，這罷免不是拼投票，不要出來投票就是支持韓」。

(中時電子報)