根據美國媒體報導，前巴爾的摩／華盛頓子彈隊(巫師前身)耆宿安索(Westley Sissel Unseld)逝世，享年74歲。安索不但是NBA的50大巨星，最令人津津樂道的他在菜鳥球季就勇奪例行賽MVP，寫下了光榮紀錄。

安索在1968年選秀會上以榜眼身分加盟子彈隊，新人賽季繳出場均18.2籃板，繼「大帥」張伯倫之後，第二位能在第一個球季就拿到例行賽MVP的菜鳥，同時也是NBA至今史上唯二之人。

身高雖然只有6尺7吋，但安索憑藉的絕佳身體素質以及彈跳能力，在當時的NBA長人充斥的戰場上仍占有一席之地，1978年率領子彈隊勇奪總冠軍，並且獲得總決賽MVP。

安索在1981年退役，他身上穿的41號球衣也立刻被永遠高掛在球館上空，1988年入選籃球名人堂。

安索職業生涯5度入選全明星賽，984場例行賽，生涯場均10.8分、14籃板；1987年擔任子彈隊總教練，1994年解除兵權，教練生涯不理想，202勝、345敗。

巫師隊在今年發表聲明表示，安索在經過長時間與病魔對抗後最終因為感染肺炎而過世，我們懷著沉痛悲傷的心情告訴大家，安索是一個好丈夫、好父親、好祖父，他是妻子、孩子、朋友和隊友眼中最受尊敬的長者，他將青春獻給了子彈隊，他是球隊的英雄。

(中時 )