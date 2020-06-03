振興券拍板定案，看好國內消費力道逐漸回溫，天成飯店集團旗下各館熱烈響應政策，推出住宿、餐飲振興加碼送優惠，無論消費者透過電子票證、行動支付、信用卡或是紙本券，都可獲得專屬尊寵優惠，以持振興券在台北花園大酒店消費餐飲滿3000元為例， 就送精緻客房平日房住宿券1張，年底前住完即可。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「針對振興券，政府推出後,已接獲不少旅客或是饕客詢問，振興券無疑是對於台灣觀光休閒產業一大強心針，而天成飯店集團積極配合政府，推出餐飲與住房加碼優惠，共同拚觀光及振興內需經濟，預計可望帶動由餐飲及住房市場1-2成業績。」

天成這波推出優惠相當多元，以瑞穗天合國際觀光酒店為例，消費者持3000元振興券可抵用Angsana Spa 4500元的療程(週日-週四適用，期限到2020／12／30)。

天成文旅-繪日之丘是持振興券3000元訂房可享平日入住輕逸精緻客房一晚(含早餐)再加贈天成文旅商品好禮(價值1600元)。台北花園大酒店、天成文旅-華山町，則持振興券3000元餐飲消費滿3,000元，就送平日住宿券乙張。

餐飲方面，以台北天成大飯店為例，消費者持3000元振興券可享中式餐點合菜(6人份)一套原價$3,680，優惠價$3,000 ，外賣餐點消費滿$200加贈50元點心一份。世貿國際會館則持3000元振興券可享一套原價$3,960的招牌烤鴨餐。

(中時 )