陸股ETF向來是台灣投資人喜愛的熱門投資標的，隨5G商機崛起、概念股表現亮眼，加上中國又是領跑的第一大市場，帶動陸股ETF產品發行也跟著進化，轉進聚焦中國5G指數領域。

過去在台發行的陸股ETF所追蹤的指數主要聚焦滬深兩市，如滬深300、上證綜指、深圳成指等主要指數，除了原型之外，後來再推出兩倍及反向槓桿。

今年起隨5G商用加快推進，相關應用持續蓬勃發展，成為此波疫情較不受影響的產業，也讓投信業者嗅到商機，推出相關ETF搶市。

復華中國5G通信ETF基金(簡稱FH中國5G)日前獲主管機關核准，並將於6月29日起募集，該檔也將是國內首檔聚焦中國5G商機的ETF。

復華投信表示，2020為中國5G商用元年，5G建設與應用正緩緩拉開序幕，「復華中國5G通信ETF基金」所追蹤的指數為中証5G通信主題指數 (CSI 5G Communication Index)，是陸股第一個5G概念指數，該指數成分股現階段以電子通訊設備元件為主，直接受惠於5G建設期紅利。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，進入5G時代，中國在專利與技術已從追趕者變成領先者，也是目前全球5G最大市場，加上新冠肺炎疫情過後，官方為了提振產業及經濟發展，推出「新基建」政策，並將5G納入重點，預期有國家政策全力支持及資本投入，中國5G網路建設將加速又加量，預計三大電信營運商2020年底前將開通60-75萬個5G基地台，為全球發展最快，通信指數亦可望隨產業成長表現可期。

(旺報 )