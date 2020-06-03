男星馬俊麟去年與王瞳合作《大時代》被爆假戲真做，讓正宮怒告王瞳「侵害配偶權」，官司尚在進行中，而馬俊麟則回歸《多情城市》劇組，然角色已因意外落海領便當，消失在該劇多時，昨(6/2)他突然將臉書大頭貼換成全黑，引發粉絲恐慌，紛紛關心他心情，甚至勸他別放棄家庭。

馬俊麟爆出婚外情後，低調回歸劇組，戲中談戀愛吃進苦頭，甚至超展開為撿婚戒意外溺水，馬俊麟也因此沒了戲份，回歸家庭照顧雙胞胎，也會開直播，分享畫圖、彈吉的日常休閒娛樂。

而在昨天，馬俊麟突然更換了臉書大頭貼，變成了一片漆黑的黑頭貼，讓粉絲看了驚呆，紛紛留言關心，猛問「怎麼了嗎？」、「心情不好才會一片黑暗」，甚至要他加油「不要放棄家人」，事實上，馬俊麟應是聲援美國黑人George Floyd遭警壓頸身亡的事件，國際間掀起換黑頭貼的活動，表達反對種族歧視與暴力的訴求。

(中時電子報)