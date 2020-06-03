娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！陳佩琪深夜暴走5連嗆，網紅稱讚周美青根本模範。王菲愛女蠻腰、逆天長腿驚艷全場。焦糖哥哥曝三倍券秘辛。陳妍希倒立，真實身材現形。中時電子報娛樂為您追下去。

網紅「麵攤大叔」眼見陳佩琪連日暴走，不禁想起前第一夫人周美青，先是細數她多項優點，分別是：有個性的人，配偶不見得叫得動她；見識過美國 70 年代女權運動，有開闊國際視野；堅信女性自主權，深知並非先生附屬品；相信言論自由，每個人要對自身言論負責，兼具種種條件之下，即便先生再笨，也沒人將矛頭指向她，女兒也不像陳幸妤被媒體逼到抓狂，重點是「她並非綠營的人」，最後不忘語重心長表示：「願Peggy重拾心靈的平靜」。

王菲和李亞鵬的14歲女兒李嫣，如今已長得亭亭玉立，日前才和媽媽一起慶生，現又跟爸爸做公益慶兒童節，只見她露小蠻腰和逆天長腿，青春無敵，令人驚艷不已。

行政院長蘇貞昌2日宣布「振興三倍券」使用方法，讓民眾可以「一千變三千」，不過國民黨卻認為，應普發6千元現金，還可以省20億，「焦糖哥哥」陳嘉行也點出為何不直接發現金原因，「因為大家會存起來不消費。」

有做瑜珈習慣的陳妍希，稍早在網曬出倒立照，以手臂力量支撐全身，最大亮點莫過於，陳妍希的S身材曲線全現形，前凸後翹超吸睛，吸引不少人大讚：「辣媽好身材」、「好厲害」、「這個倒立也太厲害了吧，核心力量要很強才行吧！」

(中時電子報)