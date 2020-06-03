曾偵辦行政院前秘書長林益世貪污案、特偵組前發言人張進豐，遭知名建商李力建設指控詐財3億餘元，調查局台北市調處已朝詐欺等罪偵辦。張進豐則回應，純粹是投資沒有所謂詐騙。

張進豐和兒子張庭耀、妻子簡珮玲一起在澳洲開設房地產投資公司「EVERLAND集團」，據《鏡週刊》報導，李力建設指控，他們匯款澳幣1325萬元（約新台幣3億多元），合夥投資位於墨爾本市中心約800坪土地，卻發現該筆土地早在2018年9月3日就已被當地開發商Mirvac買下，張庭耀當初提出的土地買賣合約書、信託帳戶金流明細等文件，全都是假造。

張進豐則回應，此案投資過程合法，絕無涉及詐欺，澳洲買賣土地有序位，雙方合資買到第二順位，如果第一順位的買家反悔不買，第二順位就可補上。

張進豐擔任檢察官長達25年，曾任桃園地檢署代理檢察長、襄閱主任檢察官及特偵組主任、發言人等職，辦過不少矚目大案，除了林益世貪汙案之外，還有劉泰英貪瀆案、大信證券掏空案及四大基金炒股案等。

2016年他卸下公職轉任律師，開設進豐聯合法律事務所，開幕當天冠蓋雲集，除了前後任桃園市長吳志揚及鄭文燦都到場，連時任檢察總長的顏大和也親臨致賀。

(中時電子報)