京城銀（2809）2020年5月獲利狀況持穩、利息收入穩健成長，惟受認列5％未分配盈餘稅影響，稅後淨利3.28億元，月減15.89％、年減8.36％，每股盈餘（EPS）0.29元。前5月稅後淨利16.13億元，年減39.16％，每股盈餘1.44元。

京城銀5月12日股東會通過配息1.5元，5月28日以32.6元參考價除息交易，惟股價持平開出後連2日走跌，陷入貼息窘境。6月起呈現止跌回升態勢，今（3）日開高穩揚逾1.5％，最高上漲1.72％至32.5元，力拚走上填息路。

京城銀2020年5月自結稅前獲利4.41億元，月減9.57％、年增1.01％。稅後淨利3.28億元，月減15.89％、年減8.36％。稅前每股盈餘（EPS）0.4元，低於4月0.44元、優於去年同期0.38元，稅後每股盈餘0.29元，低於4月0.35元及去年同期0.31元。

累計京城銀前5月稅前獲利19.58億元，年減33.35％。稅後淨利16.13億元，年減39.16％，稅前每股盈餘1.74元、稅後每股盈餘1.44元，低於去年同期的2.57元、2.32元。

京城銀表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩、連51日無本土新增病例，使經濟活動逐漸活絡。而銀行配合政策協助國內企業紓困，放款業務穩健帶動利息收入維持成長。其中，5月利息收入4.22億元，月增3.63％、年增6.16％，前5月利息收入20.65億元，年增4.54％。

對於5月稅前獲利呈現年成長、稅後淨利卻出現衰退，京城銀說明，主因在5月認列5％的未分配盈餘稅影響。至於前5月獲利衰退，主因全球資本市場波動加劇，致使金融資產帳面評價收益僅3.79億元，年減46.43％，另兌換利益317萬元，年減達97.76％。

展望後市，央行5月底發布年度金融穩定報告，指出今年初疫情引發全球金融市場動盪，但台灣金融體系受衝擊程度相對有限。其中，台股重挫後已回漲，新台幣兌美元匯率相對穩定，國銀雖然存放款利差縮小且授信風險上升，但風險承擔能力佳。

京城銀表示，該行向來嚴格把關，在風險和報酬間取得良好平衡，同時保有高水準資本比率，以確保能承擔任何衝擊，截至2020年5月底，全行逾放比0.02％、逾放覆蓋率9044.26％、全體放款覆蓋率1.4％，維持一貫穩定的高資產品質。

面對疫情對許多產業及民眾生計造成衝擊，政府迅速推出各項紓困振興方案。京城銀對此積極推廣行動銀行，讓客戶不出門也能享受全天候金融服務，為協助企業及勞工能快速取得資金需求，亦在第一時間成立專案團隊、迅速推出24小時線上申辦紓困貸款。

同時，京城銀也搭配GOYEE數位帳戶服務，以數位串聯O2O金融需求，便捷客戶紓困貸款申請、審核及撥款入帳服務。未來將秉持以客戶為中心理念，持續打造有溫度的數位金融服務。

(時報資訊)