新冠肺炎發展至今，已造成數百萬人染疫，數十萬人死亡，速度之快，影響範圍之大，都是前所未見的。目前看起來北半球的狀況慢慢有緩和的跡象，各國也開始陸續展開解封的動作。不過南半球的疫情卻讓人憂心，尤其是南美洲由於經濟考量，對於防疫政策不如北半球的已開發國家積極，因此，目前的疫情有持續升溫的跡象。

富邦證券表示，如果時序進入六-七月，而南半球疫情又開始升溫的話，那整個新冠肺炎疫情就有可能在今年冬季再次捲土重來，換句話說，也就是新冠病毒進入季節性的流感化，以目前的情況來看，往這樣的方向發展機率變得相當大。因此，接下來防疫器材、檢測試劑及治療藥品，將會是各國重要的布局，其中，投資人可以關注PCR及ELISA檢測、自動化PCR設備等產業發展方向。

據了解，台灣的相關概念股：如高端（6547）繼新型冠狀病毒核酸檢驗試劑（RT-PCR）取得歐盟和台灣上市許可後，該公司5日也與美國國衛院（NIH）簽署新冠疫苗全球行銷和生產製造的完整權利，正式加入國際賽局。普生（4117）完成研發生產的GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑，獲歐盟體外診斷醫療器材（CE-IVD）認證，將有助加速於歐盟CE認證之國家中展開銷售推廣。

現階段不論是治療藥品的臨床試驗與檢測試劑的開發都在緊鑼密鼓的展開，也逐漸看到成效，各項防疫及醫療器材的儲備也都積極進行，雖然疫苗的開發無法在今年完成，不過到了下半年，防疫器材、檢測試劑及治療藥品這三方面的準備下，對抗新冠肺炎的威脅，人類將不會再措手不及。

富邦證券表示，檢測試劑部份是現階段進展最快，也是商機最大的部份。新冠病毒的檢測試劑屬於體外診斷試劑，可以分成三大類：

第一類是檢測病毒核酸的PCR（聚合(酉每)連鎖反應）技術，也是目前主要的檢測方式，PCR的優點就是準確率高，在潛伏期就能夠檢測到病毒，因此PCR的靈敏度比較高，不過缺點是檢測時間比較久，大概要2~3小時，還有必須把檢體送到實驗室才能進行。

第二類是檢測病人血清裡面的抗體，這個技術叫做ELISA，和PCR一樣，都要在實驗室才能完成。但是因為感染新冠病毒後，最快也要7天才會產生所謂的IgM抗體，而IgG抗體還要再晚幾天才會出現，也就是說，ELISA只能用來檢測感染中後期的患者，缺點一樣是檢測時間比較長，大概要1~4小時。

第三類就是所謂的快篩，優點是篩檢的時間短，要在15分鐘內完成，而且檢體不用後送到實驗室，當場就可以快速得到結果，快篩可以分成驗病毒抗原的抗原快篩，以及檢測血液中抗體的抗體快篩，不過這兩種快篩的靈敏度一般都不會太高。主要都是用在所謂的初步篩選，若篩選結果呈現陽性，再用其他更準確的方式確診。

過去病毒檢測試劑產品，必需先取得當地政府許可後，才可以上市、銷售，不過這次新冠肺炎疫情來勢洶洶，美國面臨篩檢資源不足，為加快檢測速度，啟動緊急使用授權（EUA），主要是由廠商先向美國FDA提交EUA申請後，在FDA核准前，可以有條件賣給美國境內H等級的實驗室執行檢測。

富邦證券表示，目前取得EUA的快篩廠商已超過165家，大陸廠商最多93家、美國44家其次，南韓、台灣也都有廠商入列，但得到EUA授權不代表最後會得到FDA核准，也不代表業績就會大幅成長。

由於PCR檢測流程繁複，檢測速度較慢，如何透過檢測設備的自動化，將檢驗數量拉高也就是所謂的高通量檢測，來達成大規模檢測，就成為各國檢驗能量的重要關鍵。透過PCR的自動化檢測設備不但可以大幅縮短整體的檢測時間，也可以降低人工檢測的錯誤率，韓國這次之所以能快速的大規模檢測，就是因為自動化檢測做得不錯。富邦證券表示，隨著新冠肺炎可能流感化的趨勢來看，新冠肺炎檢測試劑相關廠商、自動化設備產業的後勢仍可期，值得投資人持續追蹤關注。

(時報資訊)