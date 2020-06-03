儘管各國已陸續重啟經濟，但市場仍舊擔心政治風險以及二次疫情將擊潰市場信心，不過，分析師指出，疫情恐怕將不再是復甦之路的敵人，「消費疲弱」才是最大魔王。
CNBC報導，Crossmark的Victoria Fernandez表示，若時間回到一兩個月前，你看到的是公衛危機，那我們面對的只是何時重啟經濟這個問題；然而現在我們重新讓工廠營運、開放商店，但如果沒有消費需求，那將無濟於事。她補充，現在社會動盪不安，許多才剛開放的店家又得暫時關閉，目前我們最大的問題，就是如何讓消費者把錢掏出來。
Fernandez指出，儘管美國失業率居高不下，但從數據來看，過去兩周美國人的儲蓄率還創下紀錄，顯見大家並非沒錢，問題只在如何讓這些錢重新回到市場上。因此，她認為，如果這樣的狀況遲遲沒有改善，「消費支出疲弱」將成為經濟復甦的最大敵人。
文章來源：CNBC Weak consumer spending is overtaking the coronavirus as the biggest market risk, Crossmark’s Victoria Fernandez suggests
(中時電子報)
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