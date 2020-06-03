知名手機跑分軟體「安兔兔」(Antutu)一邁入 6 月就火速公布了 5 月份 Android 手機性能榜，且分享了旗艦手機還有中階手機的排行榜。相對於 Android 旗艦手機 Top 10 榜單都被搭載高通 Snapdragon 865 處理器的機種霸佔；安卓中階手機的跑分榜，就呈現百家爭鳴的態勢，相當值得一看！

安兔兔根據今年 5 月 1 日至 31 日期間，單一手機跑分數據統計輛超過 1000 條，且使用安兔兔 V8 版本的跑分來計算平均成績。在 5 月份安卓中階手機性能榜當中，唯一搭載聯發科天璣 1000L 處理器的 OPPO Reno 3 5G 手機一枝獨秀，是榜單上唯一平均跑分破 40 萬的手機(平均403607)，領先第二位的手機有不小的差距！

跑分軟體安兔兔公布 5 月份中階安卓手機性能榜，由搭載聯發科天璣 1000L 的OPPO Reno3 5G 奪下冠軍。(摘自安兔兔官網)

從 5 月份安卓中階手機的性能榜來看，呈現了幾個「集團」。第二、第三名都是搭載 Kirin 985 處理器的款式，分別是榮耀 30 以及華為 nova 7；第四至第六位，則都採用 Kirin 820 處理器，依序是榮耀 30S、榮耀 X10、華為 nova 7 SE；第七位、第十位則是採用高通 Snapdragon 765G 處理器的手機，分別是 OPPO Reno3 Pro 5G、Redmi K30 5G；第八位、第九位則都是採用 2019 年款三星 Exynos 980 處理器的機種，也就是 vivo S6 5G 以及 vivo X30 5G。

榜單中，除了冠軍是由採用聯發科天璣 1000L 的機種奪下，堪稱中階處理器之王這一點值得關注外；OPPO Reno3 5G 的平均跑分還遠勝 OPPO Reno3 Pro 5G 也很值得一瞧。雖然後者掛上了「Pro」之名，但是要性能跑分上的結果卻遠輸沒有掛上「Pro」名稱的版本，有點弔詭。

此外，5月份安卓手機性能榜單，已經全都被 5G 手機入侵，看不見 4G 手機的身影，也是一大量點。可以見得為了搶佔 5G 市場，提升 5G 手機性能是當前手機廠的第一要務；且中階手機向來因為高性價比，更容易吸引消費者入手也看見，就榜單來看不難發現當前 5G 手機市場在中國大陸競爭之激烈。

台灣 5G 預計在 7 月開台，中華電信與遠傳電信預計是最早開台的兩大電信商，有機會帶動 5G 手機在台銷售潮。目前為止，在台已經推出的 5G 手機並不多，但是趨勢已開始漸漸提升，包含 vivo NEX 3 5G、三星 Galaxy S20 系列，以及 LG V60 ThinQ Dual Screen 等等，都已在台上市。Sony 首款 5G 旗艦手機 Xperia 1 II 也預計在 6 月 4 日在台發表，5G 手機之戰已煙硝味四起。

(科技)