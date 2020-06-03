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行政院長蘇貞昌昨日公開最新的振興措施：三倍券，並且宣告將在7月15日開始實施發放，表示這一個多月的時間將作細部調整，並且歡迎民眾提出問題、漏洞，讓政府改進，「未來三倍券有任何破綻都將唯唐鳳是問」。

「唯唐鳳是問」這句話讓網友傻眼了，直呼這根本就是在「超前切割」，問題都還沒出現就設定好甩鍋對象，蘇貞車也太厲害！對此，行政院政委唐鳳與發言人丁怡銘今日接受廣播節目訪問，丁怡銘表示這句話是蘇跟唐在行政院內部開會時所玩的梗，「這是兩人調情，就像情侶一樣，不能聽到這樣的話就憤怒。」唐鳳對此也表示，她是公僕的公僕，不管政務事務官來詢問，她都有問必答。

丁怡銘的這個說法讓網友傻眼了，滿頭問號，表示「不舒胡」、「多元成家？」、「這趴我不行…」、「打情罵俏」、「蘇院長不懂男女分際？這什麼爛說法」、「Errrrr」、「辦公室愛情是不應該發生的，這會影響正常辦公」、「所以是在宣布重大經濟政策的記者會上公然調情？」

(中時電子報)