「振興三倍券」將於7月15日上路，但執行面地方仍霧煞煞，新北市長侯友宜說，他看到經濟部回應媒體不禁止攤商找零，如果他拿500元的振興券去吃50元的麵，找來的450元放入口袋，哪有刺激消費？還有1個月才要執行，盼中央能把執行面調整更完善，才能真正帶動刺激消費。

侯友宜在今日市政會議中指出，中央振興券發放立意良善，主軸放在商圈、夜市、傳統市場與旅行，他要求市府各單位一定要配合，如何提供更多折扣、回饋帶動買氣是重點。

不過侯友宜說，他看到報紙說經濟部不禁止攤商找零，他拿500元面額振興券去吃麵消費50元，找回來的450元就能放到口袋，這樣哪有消費，「我還賺咧！」。

侯友宜說，不管是夜市、傳統小吃、商圈、市場還是百貨公司一定全力配合中央，雖然中央有提供Q＆A，但執行面還有一些沒有講清楚，還可以調整。

侯友宜說，他已要求經發局、觀旅局在周五提出完整評估報告， 相信大家全心全力幫助後疫情時代振興經濟，從內需刺激起，等到未來全球開放後再帶動一波經濟振興

(中時 )