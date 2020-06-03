台灣高鐵公司稍早宣布，6月5日至6月7日部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，規劃增開12班次列車。並因應疫情趨緩後日漸增加之旅客需求，自6月8日起，增開週一至週五下午通勤時段7班次北上列車。

台灣高鐵表示，上述增開車次自6月4日凌晨零時起同步開放預購，旅客可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，各車次並配置3到5節自由座車廂，以方便旅客彈性規劃行程。（增開車次詳附表）

台灣高鐵觀察近期旅運狀況，發現自五月下旬以來，旅客日漸增加。故高鐵公司依旅客需求啟動增班計畫，首先自5月25日起於週一至週四通勤時段增開4班次列車，並自6月1日起再增開6班次列車，而週五至週日部分則自6月12日起增開33班；另自端午疏運後之6月30日起，大幅增班至每週949班次列車。

此外，依照近日觀察旅運需求持續增加情形，決定啟動本次增班計畫。高鐵公司除將持續觀察旅客需求及評估運能調度情形，並配合政府政策及各項防疫指引，整體評估班次調整後，再適時對外公佈。

(中時 )