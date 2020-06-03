政府將於7月發放振興券，但行政院昨天公布的規劃方案雖號稱可創造更多消費，名為「振興三倍券」，複雜的設計方案卻讓許多民眾一頭霧水。國民黨立法院黨團今日也召開記者會質疑，政府規劃內容不僅複雜，又會累死基層負責發放的郵局，對民眾也不方便，且難以幫助真正受衝擊的小店家，呼籲政府檢討規畫內容。

黨團書記長蔣萬安表示 ，昨天政府公布時仍有很多細節沒講，讓民眾搞不清楚，而且三倍券要到7月15日才能上路實施，要讓民眾再等一個半月，振興券從春天規劃到夏天，疫情已趨緩了，衛福部長陳時中都說6月7日就已可解封，逐步恢復正常生活，那為何7／15才能用振興券？民眾恐有預期心理，這一個半月先減少開銷到時再消費，對受疫情衝擊已久苦撐的小商家而言，再忍一個半月，可能很多不該倒的店家都要倒了。

蔣萬安還質疑，本次三倍券面額只有5百或2百，又不能找零，為此許多夜市店家抱怨將只會讓百貨業、大賣場受惠，因為夜市銅板美食多半30、50元，不能找零，根本排除了這些受疫情嚴重衝擊的商家。此外為何不直接讓中低收入戶領3千元的實體券，還要先匯1千元到他戶頭，再讓他領出來到郵局領3千元的券？非常擾民。

黨團總召林為洲也指出，今天會到36度，7月15日可能更熱，到時老人家要到郵局排隊振興券，還要先掏1千元，是好政策嗎？政府宣稱為了要增加消費才要這樣設計，但我們一年觀光收入8千億，扣掉國內只算國外3千億，各國已在協商邊境管制鬆綁議題，我們也該超前佈署，相較與人民斤斤計算讓大家要頂著大太陽排隊，哪個更該做？

林為洲還說，政府宣稱設計方案可創造1千億消費，但忽略要求大家都排隊的社會成本，且有人可能用在替代必要消費，基層也已在傳，很多人拿到振興券之後會想跟商家換現金，商家也會同意，因為賣民眾3千元的商品店家可能只賺3百，收了民眾3千元振興券後給2500元現金，可賺到5百元。但這樣有創造購買嗎？政府要買單嗎？民間將有各種應對方案，這次創造的商機只會更少不會更多。

黨團首席副書記長林奕華指出，郵局業務不只發振興券，屆時一定會大排長龍，而且還要審一堆資料，壓力大。當初馬政府發消費券是透過民政系統，相對熟悉。況且2百、5百的面額歧視單身也歧視小店家，一般便當店哪個便當超過2百？便當店就拿不到振興券了，本來振興券目的是希望幫助受衝擊的小店家，卻因為面額過大加上用電子支付，讓很多辛苦的小店家無法受惠。

國民黨立委曾銘宗則說，蔡英文過去批評馬政府的消費券可能產生取代原有消費的效果，但如今推出的振興券也有可能，希望政府再檢討相關機制，時程上也提前實施，並廣發現金，一起救中小企業。

(中時 )