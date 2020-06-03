12年國教課綱去年8月上路，但仍不斷進行修正中。為讓課綱融入多元意見，教育部邀請學生代表擔任高級中等以下學校課程審議會委員，6月3日上午8時至24日下午5時受理學生自主登記，可選擇僅擔任遴選委員，或同時登記為課審會學生代表委員候選人參與選舉。

教育部「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選事宜，凡具有學生身分或離校未滿1年者，皆可登記參加。有意參加者，須於規定期限內至教育部課程審議會學生代表委員候選人登記遴選網站平台完成登記。

教育部強調，有意登記為課審會委員候選人者，務必親自出席遴選會議，否則視同放棄候選人資格；遴選會議召開相關資訊，將於完成候選人或委員登記程序後，擇期通知。

關於12年國教課綱審議，許多事正進行中，譬如《國家語言發展法》去年實施，國教院已著手修訂12年國教課綱，除了將本土語言的範圍擴大，也會將他們納入「部定課程」，在國中、高中階段列為必修。根據規畫，未來本土語言在國中每周必修一節（不限年段）；高中部分，高一列為必修（二學分），高二、高三則是依學校條件與需求開設選修課。

國教院從去年9月開始，邀請課程研發機構、教育行政機關、大學校院、中小學學校教師及社會、教育團體等代表參與，經過總綱修訂小組及課程研究發展會等密集會議討論後，提出修訂12年國教課綱總綱草案。

(中時 )