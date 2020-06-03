台玻集團駙馬爺、娛樂公司執行長小刀（彭康育）傳出緋聞，不但與一名外型清秀的女子同進同出，還多次到該女住處。本刊調查，這名女子姓甘，是巴塞隆納（王牌）酒店紅牌，花名叫Amber，不過，她雖然與小刀傳出曖昧情，另外也跟某科技小開過從甚密，5月20日當天晚間，小開送Amber回家，不但送上大束鮮花，臨別前兩人更上演愛的親親。

據本刊取得的畫面，從5月1日開始，一名皮膚白皙、及肩黑髮的女子Amber，多次搭乘已婚的小刀BMW座車出入，2人還一起回到女方豪宅，而小刀卻不是她唯一的男人。

根據了解，Amber是巴塞隆納酒店紅牌，同事說Amber手腕高明，「通常她的對象不只一位，而且她已經半年沒來酒店上班」，不但一次周旋多男之間，Amber的「男友們」清一色都是多金男，這批愛慕者在她身上一擲千金，這也說明為何Amber能住在豪宅裡，半年沒工作仍能過著貴婦生活。

王牌酒店酒國名花Amber另有名愛慕者是身價3、40億的科技業少東，他拉下Amber口罩想獻吻。（圖／攝影組）

不只曖昧小刀，同時間Amber還有另名愛慕者，1位身價3、40億的科技公司少東也為她「暈船」。520當天晚間11點多，小開送Amber返回豪宅，更獻上大把粉色花束，在豪宅門口2人黏踢踢，小開更拉下Amber口罩想要來個愛的親親，但無奈Amber又躲又閃，雖然最後僅親到臉頰，小開仍心滿意足放手讓Amber回家，更一路目送佳人離去。

酒國名花讓名人、富二代通通拜倒裙下，其實，Amber所屬的巴塞隆納酒店也大有來頭，該店前身是王牌酒店，位於信義區基隆路上正對101，是老司機口中所謂的高級便服店。

5月20日當天深夜11時許，科技少東送Amber回家，送上大束鮮花，還在豪宅門口上演愛的親親。（圖／攝影組）

由於巴塞隆納酒店小姐談吐、身材、氣質皆不輸小模，在酒店界頗負盛名，而來此消費客人也不一般，老闆、富二代都有，顧客年齡層約在40~60歲，雖然年齡層偏高但財力雄厚。小姐、客人都不是泛泛之輩外。在巴塞隆納是以10分鐘為1節收費，1節約155元，小框15節，大框50節，一晚消費往往上萬元起跳。

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(中時電子報)