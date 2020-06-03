美國總統川普1日在白宮發表演說前，臨時決定赴華府聖公會聖約翰教堂，但為了讓媒體拍照，警方動用催淚瓦斯驅散附近和平示威群眾，引起全國譁然。不過據外媒指出，此等惹爭議的決定並非川普所做出，而是司法部長巴爾下令負責單位清場。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名司法部官員透露，為了防範周日白宮前的拉法葉廣場與聖約翰教堂再次遭抗議群眾縱火，巴爾（William Barr）與其他負責白宮維安的高層官員早已於1日稍早備好確保拉法葉廣場內安全距離的相關計畫，其中包括當日下午4點時川普將赴聖約翰教堂前，將當地清場。

報導指出，拉法葉廣場直到4點仍佔滿了抗議人群，警方未清場。而當巴爾6點後抵達拉法葉廣場時，當地仍擠滿了人群，才要求警方清場。這名官員也透露，巴爾稱「如果聯邦執法人員對抗議群眾抵抗力不夠，就應該實施群眾管控措施」。

在當地時間晚間6點24分時，警方第1次警告群眾後退出空間，約10分鐘後做出第3次警告，警方於6點35分開始執行清場行動，以催淚瓦斯與閃光彈驅散抗議者們。川普於晚間7點進入聖約翰教堂。

(中時電子報)