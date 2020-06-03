大同(2371)今早發布澄清，強調媒體新頭殼Newtalk於昨日(6/2)晚間刊登錯誤報導，誤指華為透過大同取得政府標案相關文字，針對新頭殼媒體不實報導，大同將委任律師提告，若造成公司損害亦將求償。

大同指出，公司自民國44年開始交電表給台電迄今，不管是機械或智慧電表，皆是全在台灣開發，亦於台灣自行製造。大同的台電電表完全為自行開發，沒有使用任何華為晶片，且大同公司從未參與台電智慧電表的通訊標案，更何況台電標案明文規定，供應商皆不得採用任何大陸製通訊晶片，故台電的電表採購斷無可能讓華為參與。

大同數年前已是泰國電力公司的供應商，華為因欲參與其AMI的通訊系統，故與大同電表整合測試，做過簡單的POC (proof of concept)，但該案並沒有得標，且至目前為止也沒有進一步的業務合作。

大同強調:近期國人深度關切的是大同市場派是否有違法陸資投資的問題，市場派不僅沒有自清，反倒汙衊栽贓大同的台電電表業務與華為有關，完全混淆視聽，背離事實。

(時報資訊)