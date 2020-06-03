美股持續上揚，台股繼突破半年線後，今日由電子主攻，金融及傳產股合力助攻，台股開高走高，量價齊揚，大漲逾百點站回11200點之上，最高漲逾150點攻上11277點。目前加權指數已站上所有均線，今早新台幣兌美元持續升值，資金行情有機會持續力挺台股。

美國投資人樂觀預期放寬封鎖措施與經濟復甦跡象，周二美股尾盤拉升，三大指數均收高。周二收盤，道瓊工業指數漲267.63點或1.05%，為25,742.65點。標普500指數漲25.09點或0.82%，為3,080.82點。那斯達克指數漲56.33點或0.59%，為9,608.38點。

儘管美國大規模抗議活動持續，投資人預期下半年經濟可望復甦。加上OPEC+有望延長減產的預期，油價飆升，激勵能源股。周二美股續漲，台積電ADR上漲1.92%。

台積電(2330)獲外資連二日買超，台積電今早跳空開高站上300元，股王大立光(3008)同步開高，加上近期獲外資買超的鴻海(2317)以及TFT面板的友達(2409)、群創(3481)帶量強攻，加上蘋概股聯袂走揚，台股開高走高，一舉越過11200點，創下3月9日以來新高，部分回補3月9日留下的空方缺口，上檔醞釀挑戰3月6日的收盤價11321點。

今日除了台積電等大型電股權值股上攻，金融的中信金(2891)等亦強攻，傳產的和泰車(2207)續領軍汽車股，以及台塑(1301)四寶及中鋼(2002)等原物料股全數上揚，帶動台股指數攻高。

本周台股持續上攻，台股昨天收在11127.93點，上漲48.91點，成交值1791.95億元。三大法人合計買超46.47億元，其中外資及陸資買超17.28億元，為連續第二天買超。

今日新台幣續強勢，新台幣兌美元升破30元關卡，台股站穩11100點之上，也有機會再受到資金青睞。

(時報資訊)