歐美各國陸續解封，且德國及大陸積極推動車市補貼計畫，為低迷車市注入一劑強心針，導線架廠-順德(2351)及界霖(5285)盤中亮燈漲停，台半(5425)、貿聯-KY(3665)、胡連(6279)及健和興(3003)盤中股價同步走高。

全球車市因新冠肺炎疫情各國封城封國、車廠停工銷售急凍，不過隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續解封，車廠復工，營運逐漸增溫，為挽救車市，德國擬推50億歐元汽車購買補貼計畫，目標鎖定購買低於77350歐元的電動汽車以及傳統油車作補貼，政策將執行到年底；而大陸也針對車市推出穩定政策，中共國家發展改革委等11個部門連袂下發「關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知」，提出將鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務、延長新能源汽車購置補貼政策至2022年底等五大措施。

受到車市低迷影響，順德、界霖、台半、胡連及貿聯-KY今年第1季業績均較去年同期衰退，隨著各國解封，市場預期車用零組件個股營運可望擺脫谷底，貿聯-KY第3季業績可望優於去年同期，相關個股盤中股價強勢攻高。

(時報資訊)