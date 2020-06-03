為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖措施導致商業活動全面停擺，澳洲第一季經濟陷入萎縮，為該國將出現30年來首次技術性衰退埋下伏筆，這意味著這個全球數一數二長的連續擴張期恐將畫下句點，

澳洲統計局周三公布，澳洲第一季國內生產毛額（GDP）季減0.3%，為9年來首見的負成長。與去年同期相比，澳洲首季GDP成長1.4%，遠低於政府視為「趨勢」的2.75%。

家庭消費給澳洲上季經濟成長帶來最大的拖累，服飾、汽車、交通、娛樂、旅宿、餐飲等支出均見銳減。

受新冠肺炎疫情影響，澳洲本季經濟正面臨自「經濟大蕭條」（The Great Depression）以來最嚴重的萎縮。如果GDP連續兩季負成長，就表示澳洲將陷入1990年代初期以來首次的技術性衰退。

澳洲周二公布，受惠於出口價格上漲與進口額下滑，澳洲上季經常帳盈餘創下歷史新高，原本讓人看好首季可能已避開經濟萎縮，使經濟陷入衰退的風險降低。

(時報資訊)