振興三倍券將在7月15日上路，因應不同的消費型態，分為實體和非實體兩種，不少網友好奇怎麼使用才最賺，理財部落客在臉書發文分享，這個方式最優惠，等同消費3000元，也拿回3000元。

部落客「寶可孟的理財記事本 」在臉書分享，三倍券搭配信用卡最優惠，如果這樣使用，就等同於「消費3000元，政府、台新銀行幫你買單」，引發網友熱議狂讚，並好奇其他銀行是否也將推出類似的超優回饋。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行配合三倍券推大回饋，使用台新信用卡綁定消費刷3000元，除政府提供的2000元外，還可獲台新300元的刷卡回饋，且前1萬名綁定信用卡者，還可享早鳥回饋，首筆消費滿100元，再送100元。

尚瑞強指出，尚未持有台新信用卡者，即刻完成申辦並搭配「振興三倍券」消費，新戶優惠刷3000元，政府提供的2000元，加上1000元的刷卡現金回饋，最高合計可拿3000元的回饋。

尚瑞強也補充，信用卡優惠也可以疊加，用指定台新卡到五星艾美酒店用餐，除可獲的七五折優惠之外，結合「振興三倍券」總計回饋可高達38％。

(中時電子報)