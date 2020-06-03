苗栗縣通霄漁港旁養殖區道路及道路北端與海堤交界處，近日被民眾發現破洞、大面積凹陷裂損，縣議員張可欣接獲陳情邀集縣府會勘。（張可欣提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄漁港旁養殖區道路破洞處以三角錐示警，廠商進場搶修中。（張可欣提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄漁港旁養殖區道路及道路北端與海堤交界處，近日再度被民眾發現塌陷、破洞，道路狀況岌岌可危，縣議員張可欣接獲陳情邀集縣府農業處及水利處前往會勘，施工單位在現場設置警示錐，近期將進場修復，呼籲民眾行經該路段需小心通行。

通霄民眾常在傍晚到通霄漁港旁養殖區道路慢跑，近期卻發現道路疑似掏空，出現破洞及路面凹陷裂損情形，張可欣指出，道路掏空受損，已經是第3次接獲陳情，可能前陣子雨勢沖刷使路況破損更加嚴重，而農業處及水利處人員到場會勘，已由施工人員在路面破洞處設置三角錐警示。

水利處水利科研判，道路北端至海堤交界處大面積凹陷裂損，與海水長期沖刷海砂被拖離有關，路基掏空導致坍塌，因為該路段與養殖區道路有連接性，已委由農業處統一辦理施工作業，正在處理中。

農業處漁業科則表示，養殖區道路鄰近渠道，路面破洞也與水勢沖刷有關，是第一次接獲陳情，工程仍在保固期內，可直接由廠商進場修復，但日前考量雨季無法施工於是先加強警示，近日天氣好已進場搶修；至於堤防道路大面積裂損則已過保，需重新發包作業，目前進行工程設計，預計7月可完工。

(中時 )