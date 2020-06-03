車輪餅是台灣傳統美食，也是不少人從小吃到大的甜點，北投有攤在地經營30年老店車輪餅，老闆長年5個只賣20元，不漲價的主因好暖心。
車來人往的北投致遠一路2段上，沒有店名的樸實小攤車，一天限量只賣3小時，老闆自製陽春的價目表，長年只賣紅豆、奶油、蘿蔔絲、高麗菜四種口味，外皮酥脆、內餡飽滿，每天新鮮現做，擄獲不少饕客的味。從老闆娘開始經營，到現在由兩個兒子來接手，在這什麼都漲，就是薪水不漲的年代，還能吃到5個20元，佛心價格車輪餅，真的超幸福。
車輪餅老闆陳先生接受《中時電子報》訪問表示「剛開始賣4個10元，再來就是5個20元。」佛心價格的車輪餅，也讓人好奇，老闆真的賺得到錢嗎?陳老闆則回應「我們可以過日子就好了，也有客人建議調漲價格，但這樣賣就好了。」老闆更是感謝長年支持、捧場的好朋友，一路以來都是靠大家經營來的。
(中時電子報)
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