車輪餅是台灣傳統美食，也是不少人從小吃到大的甜點，北投有攤在地經營30年老店車輪餅，老闆長年5個只賣20元，不漲價的主因好暖心。

北投30年老店車輪餅，價格超平民獲得不少人青睞。(照片/游定剛 拍攝)

車來人往的北投致遠一路2段上，沒有店名的樸實小攤車，一天限量只賣3小時，老闆自製陽春的價目表，長年只賣紅豆、奶油、蘿蔔絲、高麗菜四種口味，外皮酥脆、內餡飽滿，每天新鮮現做，擄獲不少饕客的味。從老闆娘開始經營，到現在由兩個兒子來接手，在這什麼都漲，就是薪水不漲的年代，還能吃到5個20元，佛心價格車輪餅，真的超幸福。

北投佛心車輪餅5個20元。(照片/游定剛 拍攝)

車輪餅老闆陳先生接受《中時電子報》訪問表示「剛開始賣4個10元，再來就是5個20元。」佛心價格的車輪餅，也讓人好奇，老闆真的賺得到錢嗎?陳老闆則回應「我們可以過日子就好了，也有客人建議調漲價格，但這樣賣就好了。」老闆更是感謝長年支持、捧場的好朋友，一路以來都是靠大家經營來的。

北投老字號車輪餅，佛心價格擁有不少老顧客支持。(照片/游定剛 拍攝)

(中時電子報)