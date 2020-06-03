河南省十三屆人大常委會第十八次會議3日表決通過了《河南省人民代表大會常務委員會關於修改「河南省人口與計劃生育條例」等8部地方性法規的決定》，其中最引人注意的是，《河南省人口與計劃生育條例》第15條第1款修改為「提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育兩個子女。」引發網有熱議認為，生小孩成本太高了。

在此次修法中，原條例15條為「提倡一對夫妻生育2個子女；符合下列條件之一要求生育的夫妻，經批准可以再生育；第一，夫妻雙方合計已生育2個子女，且沒有共同生育子女的；第二，經鑑定2個子女均為非遺傳性病殘兒，不能成長為正常勞動力，醫學上認為可以再生育的。」

而條例第15條修改為「提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育2個子女；已生育2個子女，有子女經鑑定為非遺傳性病殘兒，不能成長為正常勞動力，醫學上認為可以再生育的夫妻，經批准後可以再生育一個子女」。

此外，條例第35條修改為「違反法律、法規規定每多生育1個子女，分別按照發現違法行為時男方和女方戶籍所在地縣（市、區）上一年度城鎮或者農村居民人均可支配收入的3倍徵收社會撫養費。

而這個報導一刊出，不論已婚或未婚都相當關注，對此修改，不少已婚人士表示贊成，但同時也有不少人坦言，目前生孩子成本太高，「孩子是碎鈔機」，即便准許再婚夫婦生兩胎，也得認真考慮；對於生育問題，不少未婚人士也非常關注，紛紛留言「結婚的問題都沒解決，怎麼生孩子」、「生得了、養得起、教得好，才能成為國之棟樑；除非，對孩子教育有補貼，才會考慮要二胎。」

目前，河南省人口與計畫生育條例作出了最新修改，河南省此次修改第15條的依據是《中華人民共和國人口與計劃生育法》第18條「國家提倡一對夫妻生育兩個子女」。

符合法律、法規規定條件的，可以要求安排再生育子女。具體辦法由省、自治區、直轄市人民代表大會或者其常務委員會規定；少數民族也要實行計畫生育，具體辦法由省、自治區、直轄市人民代表大會或者其常務委員會規定；至於，夫妻雙方戶籍所在地的省、自治區、直轄市之間關於再生育子女的規定不一致的，按照有利於當事人的原則適用。

(旺報 )