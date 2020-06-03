罷韓團體從5月底到投票前，一連7天舉辦遊行，高雄巿議會國民黨議員鍾易仲、李亞築、陳麗娜、黃香菽等人3日質疑，台灣要到6月7日才大解封，但罷韓遊行現在已經「四界走」，相較之下，媽祖遶境仍被下「禁足令」。

鍾易仲指出，針對大甲媽遶境，日前中央流行疫情指揮中心才說，由於參加者來自四面八方，且人數眾多，因此目前並不鼓勵。但距離6月7日的大解封還有幾天，罷韓團體已經四處遊行，對於防疫應該一視同仁，沒有雙重標準。

李亞築批評，不論是罷韓還是媽祖遶境都是群眾聚集活動，根據規定，室外超過500人都建議停辦，但罷韓團體日前卻說一場遊行超過2萬人，讓人不禁要問，把民眾安全、防疫放在哪裡？難道媽祖遶境有感染疑慮？罷韓就沒有？

陳麗娜說，罷韓團體心中只剩政治、沒有是非，大甲媽還沒解封，罷韓團體已經從5月底一連7天辦遊行，如果感染等於門戶大開，她也要問中央流行疫情指揮中心，像這樣的遊行到底可不可以？如果遊行可以，遶境為什麼不行？

(中時 )